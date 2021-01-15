Вертолет организаторов "Дакара" столкнулся с "Камазом" во время 12-го этапа ралли

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Грузовик "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона "Дакар" столкнулся с вертолетом организаторов. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин.

Ралли-марафон "Дакар" в Саудовской Аравии завершится церемонией награждения вечером в пятницу. Другой пилот команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников лидировал в генеральной классификации в зачете грузовиков на протяжении всех 12 этапов гонки и впервые в карьере стал победителем "Дакара". По итогам ралли-марафона весь пьедестал заняли представители российской команды: вторым стал Шибалов, третьим - Айрат Мардеев.

"Во время прохождения сегодняшнего спецучастка ралли "Дакар-2021" телевизионный вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и проходящий под ним грузовик Антона Шибалова в этот момент подбросило на кочке и лыжей вертолета разворотило воздухозаборник на кузове "Камаза". К счастью, все обошлось, хотя ситуация была очень опасная. Это вопрос к организации полетов вертолетов во время гонки", - сказал Хайруллин.

Пресс-атташе российской команды отметил, что после инцидента пилот вертолета извинился перед Шибаловым. На вопрос о том, будет ли "Камаз-мастер" обращаться к организаторам ралли-марафона, собеседник агентства сообщил, что решение об этом примет руководство команды. Также он отметил, что "Камаз-мастер" не будет просить "Дакар" компенсировать расходы по ремонту машины.

"Дакар" проводится с 1979 года, он состоялся в 43-й раз. Саудовская Аравия приняла гонку во второй раз подряд, до этого "Дакар" проходил по территории Южной Америки (с 2009 года). Длина маршрута составила 7 646 км, из которых 4 767 км - спецучастки.

Фото: EPA-EFE/ANDRE PAIN/ТАСС