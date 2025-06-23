Вчера в Волжском районе на пожаре пострадал человек

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22 июня в 01:05 поступило сообщение о пожаре в дачном массиве Строммашивец-2 Черновское водохранилище. На место возгорания оперативно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 и коллеги из Главного Управления МЧС России по Самарской области. По прибытии было установлено, что горит дачный дом на площади 70 квадратных метров. На тушение пожара незамедлительно были поданы 2 ствола «Б». Полная ликвидация возгорания была объявлена в 03:05.

К сожалению, есть пострадавший. Госпитализирован.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"