Вандализм: в ТТУ Самары начата служебная проверка, на месте работают правоохранительные органы

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На месте уже работают правоохранительные органы, начата служебная проверка в трамвайно-троллейбусном управлении.

В МП «ТТУ» начата внутренняя проверка на предмет установления обстоятельств и причин, способствовавших проникновению посторонних лиц на охраняемую территорию троллейбусного депо №2, где сегодня был совершён акт вандализма.

Около 05:00 в депо на улице Физкультурной обнаружены испорченными сразу 3 единицы общественного транспорта марки «Адмирал», которые, напомним, в прошлом году в количестве 22 машин были закуплены на средства дорожного нацпроекта. Они курсируют по самому протяжённому в Самаре и востребованному троллейбусному маршруту №4 - от «Металлурга» до железнодорожного вокзала, охватывая более 30 остановок в каждом направлении.

По информации МП «ТТУ», чтобы попасть в депо, злоумышленники повредили ограждение, избавившись от колючей проволоки над ним. Также в дирекции профильного предприятия сообщили, что теперь испорченный подвижной состав придётся оперативно привести в порядок, чтобы уже на следующей неделе он мог работать на линии - граффити на кузовах тщательно ототрут с применением специальных химических составов. На процесс очистки, по предварительным оценкам специалистов, уйдёт 1-2 дня. Но к процедуре приступят только после того, как на месте правоохранительные органы завершат все необходимые процессуальные действия.

Всех, кто стал очевидцем или может оказать содействие в расследовании случившегося, просьба обратиться в «ТТУ» по телефону: 8 (846) 338-15-51, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары