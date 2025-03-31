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В зону СВО самарские приставы передали грузовой автомобиль

31 марта 2025 12:16
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В зону СВО самарские приставы передали грузовой автомобиль

Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у местной жительницы грузовой автомобиль и передали его на нужды СВО.

Данный транспорт был конфискован в рамках ряда уголовных дел. В их числе – участие в преступном сообществе, подделка акцизных марок, использование чужих товарных знаков, продажа немаркированных табачных изделий. Противоправные действия жительницы областной столицы были пресечены. Помимо основного наказания, суд принял решение конфисковать принадлежащий женщине транспорт и обратить его в доход государства.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Советского района г. Самары, сотрудники которого незамедлительно возбудили исполнительное производство. Грузовой автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО. 

Теги: Судебные приставы

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