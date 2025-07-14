В Жигулёвске задержали пьяного водителя без прав

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В ночное время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Жигулёвску на улице 9 Января остановили для проверки документов водителя автомобиля марки «Honda Civic» В процессе беседы сотрудники полиции выявили у мужчины признаки опьянения. Водителя отстранили от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Будучи подвергнутым наказанию, мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что Правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).