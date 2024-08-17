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В Жигулёвске 19-летний парень сел за руль скутера пьяным

17 августа 2024 12:55
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В Жигулёвске 19-летний парень сел за руль скутера пьяным

В июле текущего года во время рейдовых мероприятий в Жигулевске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов водителя мопеда, следовавшего по улице Парковой. В ходе разговора инспекторы почувствовали исходящий от мужчины резкий запах алкоголя.

Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель, который уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении злостного нарушителя ПДД составлен административный протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения».

В ходе опроса водитель пояснил, что сел за руль в нетрезвом виде, так как ему нужно было доехать до дома.

В отношении нетрезвого водителя Госавтоинспекторами составлен протокол об административном правонарушении по ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.  

Теги: БДД

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