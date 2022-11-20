В Жигулевске водитель заплатит 4 тысячи за сбитого на переходе подростка

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В мае 2022 года в Жигулевске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Chevrolet Spark». Как установили полицейские, водитель 1949 года рождения, в нарушение требований п.14.1 ПДД РФ, совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с места ДТП врачи доставили в лечебное учреждение. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Постановлением судьи признано, что повреждения пешеходу причинены в результате виновных действий водителя, и, учитывая, что он раскаялся в совершении административного правонарушения, добровольно устранил материальный и моральный ущерб, причиненный подростку, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

