В Жигулевске водитель врезался в ограждение, машина перевернулась

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26 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 03:20 час. в г. Жигулевск. 53-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ФОТОН», двигался по автодороге М-5 «Урал» двигаясь в сторону г. Тольятти. В пути следования на 964 км данной автодороги, нарушил правило расположения ТС на проезжей части дороги, допустил наезд на металлическое барьерное ограждение, расположенное справа по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. С места происшествия водитель госпитализирован.