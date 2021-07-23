В Жигулевске водитель врезался в дорожное ограждение

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22 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 05:00 в Жигулевске. Мужчина 1972 года рождения, водительский стаж которого составляет 29 лет, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Тольятти в сторону г. Жигулевска. В пути следования, не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадавшему водителю, было назначено амбулаторное лечение.