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В Жигулевске водитель врезался в дорожное ограждение

23 июля 2021 12:47
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В Жигулевске водитель врезался в дорожное ограждение

22 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10  человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло. 

Одно из ДТП произошло в 05:00 в Жигулевске. Мужчина 1972 года рождения, водительский стаж которого составляет 29 лет, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Тольятти в сторону г. Жигулевска. В пути следования, не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадавшему водителю, было назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП М5 Урал

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