В Жигулевске водитель сбил двоих подростков

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1 мая на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 12:00 в г.Жигулевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 72 - летний водитель автомобиля «Chevrolet Spark» в районе дома №32 «А» по ул. Ленина допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева на право по ходу движения транспортного средства. Один подросток госпитализирован, а другому оказана медицинская помощь на месте происшествия.