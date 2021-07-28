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В Жигулевске иномарка сбила женщину

28 июля 2021 13:14
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В Жигулевске иномарка сбила женщину

27 июля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3  человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 10:00 в Жигулевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1978 года рождения, привлекавшийся с 2020 года по настоящее время к административной ответственности за нарушения ПДД 38 раз, двигался на автомобиле «HAVAL F7X» по дворовому проезду в районе д. № 33, микрорайона В-1. При движении задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил наезд на пешехода-женщину, 1964 года рождения, которая шла по проезжей части. В результате ДТП пострадавшей женщине было назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП пешеходы пострадавшие

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