В Жигулевске 16-летний подросток ударил ножом своего отца

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

8 мая 2024 года он в ходе ссоры нанес своему 50-летнему отцу удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован. Ему оказана необходимая помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО