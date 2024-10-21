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В Жигулевске 16-летний подросток ударил ножом своего отца

21 октября 2024 21:34
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Теперь его ждет суд.

Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

8 мая 2024 года он в ходе ссоры нанес своему 50-летнему отцу удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован. Ему оказана необходимая помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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