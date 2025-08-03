В Железнодорожном районе Самары водитель сбил 74-летнюю женщину

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2 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, погиб - 1.

В Железнодорожном районе Самары в 11:00 час. 39-летний водитель, управляя а/м Hyundai Solaris, нарушил требования п. 8.12 ПДД РФ: при движении задним ходом напротив д. 41А по ул. Владимирская допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая двигалась по прилегающей территории в попутном направлении по ходу движения автомобиля. Пешеход с места ДТП доставлена в лечебное учреждение, врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.