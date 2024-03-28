В здания судов Самарской области с начала года пытались пронести свыше 4,8 тысяч запрещенных предметов

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С начала 2024 года судебные приставы предотвратили пронос свыше 4,8 тысяч запрещенных предметов и выявили 40 граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

За нарушения общественного порядка в здании суда в 2024 году судебные приставы по ОУПДС составили 155 административных протоколов по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Сотрудники Службы предотвратили пронос свыше 4,8 тысяч запрещенных предметов.

Помимо обеспечения безопасности в зданиях судов в должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. За нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» сотрудниками Службы с начала 2024 года составлено 170 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2024 году установлено место нахождения 40 таких лиц.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности как работников, так и посетителей суда.