В Южном городе в Самаре тушили пожар в новостройке

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В пятницу, 15 июля, в микрорайоне Южный город Волжского района произошло ЧП. Там загорелась многоэтажная новостройка. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Рядом с новостройкой образовалось густое черное облако дыма. Пожар произошел на первом этаже здания. По словам местных жителей, дом на момент пожара был нежилым, хозяева квартир въехать в них еще не успели. На место происшествия сразу выехала пожарная бригада.

«Благо хоть нежилой дом (в смысле жильцы ещё не заехали)»,

«Невезучий, что-то, квартал... второй уже пожар за недавнее время», - писали в комментариях самарцы.

По одной из версий, причиной произошедшего стал якобы загоревшийся пенопласт, сообщила хозяйка одной из квартир загоревшегося дома. Сейчас пожар уже удалось потушить, пишет ГТРК Самара.

Фото: Южный город 2 | 5-6 очередь/vk.com