В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом

109

Вчера, 26 октября, в 11 часа 47 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Утевка на улице Саратовской горит дом. По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажный дом, площадь возгорания - 30 квадратных метров. На тушение пожара были поданы три ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы в количестве трех человек. В 12 часов 7 минут - объявлена локализация пожара, в 12 часов 13 минут – его ликвидация. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"