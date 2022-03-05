В Волжском районе водитель без прав на КАМАЗе сбил дорожного рабочего насмерть

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В Волжском районе Самарской области 4 марта в 14:30 произошло массовое ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации, 47-летний мужчина без водительских прав и тахографа ехал на КамАЗе по трассе Самара-Новокуйбышевск. Он нарушил правила расположения машины на дороге и въехал в стоящую машину прикрытия ГАЗ-2705. За рулем был 46-летний мужчина.



После этого КамАЗ продолжил движение и сбил 53-летнего дорожного рабочего, а затем врезался в другой КамАЗ под управлением 36-летнего мужчины.



Дорожный рабочий скончался на месте до приезда медиков. Также пострадал 47-летний водитель КамАЗа – его госпитализировали, пишет Сова.