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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе водитель без прав на КАМАЗе сбил дорожного рабочего насмерть

5 марта 2022 13:29
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В Волжском районе водитель без прав на КАМАЗе сбил дорожного рабочего насмерть

В Волжском районе Самарской области 4 марта в 14:30 произошло массовое ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации, 47-летний мужчина без водительских прав и тахографа ехал на КамАЗе по трассе Самара-Новокуйбышевск. Он нарушил правила расположения машины на дороге и въехал в стоящую машину прикрытия ГАЗ-2705. За рулем был 46-летний мужчина.

После этого КамАЗ продолжил движение и сбил 53-летнего дорожного рабочего, а затем врезался в другой КамАЗ под управлением 36-летнего мужчины.

Дорожный рабочий скончался на месте до приезда медиков. Также пострадал 47-летний водитель КамАЗа – его госпитализировали, пишет Сова.

Теги: ДТП

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