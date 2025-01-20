В Волжском районе в поселке Стройкерамика горела квартира

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Огнеборцы пожарно-спасательной части спасли 10 человек.

18 января в 13:51 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Стройкерамика на улице Школьной горит квартира в многоквартирном доме.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит квартира на площади 30 квадратных метров.

Оперативно были созданы 3 звена газодымозащитной службы, на тушение подан 1 ствол «Б».

В 14:50 пожар был локализован, в 15:13 – объявлена ликвидация открытого горения. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных спасателей Отряда № 46 были спасены 10 человек.

К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Причины пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"