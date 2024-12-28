В Волжском районе судебные приставы помогли мотоциклисту получить компенсацию морального вреда

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Судебные приставы Волжского района Самарской области помогли мотоциклисту получить компенсацию морального вреда в размере 125 тысяч рублей после ДТП, в которое он попал по вине водителя автомобиля.

Установлено, что 37-летний водитель, выехавший на встречную полосу движения, допустил наезд на стоявшего на обочине мотоциклиста. В результате опасного маневра байкер получил травму бедра и перелом пяточной кости. Рассмотрев материалы дела, суд возложил на владельца легкового автомобиля обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате этой аварии.

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав уведомил должника об имеющейся задолженности, однако добровольно гражданин решение суда не исполнил. В итоге в отношении неплательщика был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Кроме того, сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на его заработную плату.

Благодаря принятым судебным приставом мерам задолженность в размере 125 тысяч рублей была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.