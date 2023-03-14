В Волжском районе столкнулись две вазовских легковушки

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Еще одно ДТП 13 марта произошло в 11:30 час. в Волжском районе.

26-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Vesta», двигался по автодороге М-5 "Урал" «Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск «Подъезд к г. Оренбург»» в направлении г. Самары. В пути следования на 32 км. данной автодороги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с транспортным средством «Ваз 217030» под управлением 31-летнего водителя. С места происшествия госпитализированы оба водителя.