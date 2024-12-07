В Волжском районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который вновь сел пьяным за руль

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В Курумоче экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Niva под управлением 52-летнего мужчины. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на спецстоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении местного жителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля. Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.