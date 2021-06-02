В Волжском районе рыбак пытался догнать лодку и утонул

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1 июня водолазный отряд специального назначения проводил поиски пропавшего мужчины 1953 года рождения по заявлению сотрудников полиции на озере около села Лопатино в Волжском районе.

Родственники пропавшего обнаружили на берегу озера его вещи и лодку. События на месте происшествия разворачивались следующим образом. Днем ранее мужчина отправился на рыбалку. Подготовил и спустил на воду надувную лодку. Порывом ветра лодку стало уносить на середину озера. Мужчина вплавь бросился за лодкой.

Вода в глубинных слоях имела более низкую температуру, чем на поверхности. Справиться с переохлаждением мужчина не смог. В 12.20 на место происшествия отправились спасатели отряда специального назначения. Поиски проводились с лодки. Пропавшего мужчину водолаз обнаружил на удалении 70 метров от берега на глубине 3 метров. В 16.40 спасатели закончили работы на месте происшествия, сообщает ПСС по Самарской области.