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В Волжском районе потушили крупный пожар на площади 16 200 кв. метров

26 сентября 2024 10:29
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В Волжском районе потушили крупный пожар на площади 16 200 кв. метров

24 сентября в 15 часов 50 минут на пульт связи пожарно-спасательных частей поступило сообщение о пожаре в поселке Зелененький на улице Янтарной. К месту вызова незамедлительно были направлены 4 пожарных расчета пожарно – спасательных частей №№ 78, 128 пожарно-спасательного отряда № 46, пожарно – спасательной части № 15 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области, добровольная пожарная команда села Воскресенка.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 16 200 квадратных метров. В 17 часов 02 минуты была объявлена локализация пожара, в 17 часов 34 минуты – ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б», 3 ранцевых огнетушителя. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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