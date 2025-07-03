В Волжском районе огнеборцы работают на месте пожара - горит склад на площади 250 квадратных метров

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В настоящий момент огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 46 филиала облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Волжского района работают на месте пожара по рангу 1-БИС в поселке Яицкое на улице Белозерской.

В 16:13 поступил вызов о том, что горит складское помещение на площади 250 квадратных метров.

Оперативно на место пожара прибыли наши специалисты, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

На тушение незамедлительно были поданы 4 ствола "Б".

В 17:29 объявлена локализация пожара.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС