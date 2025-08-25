В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля

117

Сегодня в 12 часов 24 минуты в Волжском муниципальном районе, на 16 километре автодороги А-300 «Самара – Б. Глушица», поворот на посёлок Придорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств: двух автомобилей Лада Веста и автомобиля ТагАЗ Вега.

К месту вызова оперативно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в количестве четырёх человек на одной единице техники, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

К сожалению, пострадали 5 человек.

Наши специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, оказание первой помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»