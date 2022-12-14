В Волжском районе машина сбила пешехода, переходившего дорогу в запрещенном месте

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Еще одно ДТП с пешщеходом 13 декабря произошло в 07:30 в Волжском районе Самарской области. Водитель 1998 года рождения (с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 16 раз), управляя автомобилем «ВАЗ-217030», двигался по трассе «Самара - Бугуруслан - Петра Дубрава». На 4-м км автодороги допустил наезд на мужчину-пешехода 1988 года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости. 34-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение.