Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз

24 декабря в Волжском районе в 14:40 на 82 км а/д Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, двигался со стороны  Самары в направлении Чапаевска. В пути следования, при перестроении не предоставил преимущество движущемуся слева попутно без изменения движения автомобилю Haval Jolion под управлением водителя 1993 года рождения. После чего кроссовер наехал на стоящее транспортное средство ЭД 487A-01 под управлением водителя 1982 года рождения.  Пассажир кроссовера - женщина 1969 года рождения доставлена  в медицинское учреждение. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

Теги: ДТП

