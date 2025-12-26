В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз

24 декабря в Волжском районе в 14:40 на 82 км а/д Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, двигался со стороны Самары в направлении Чапаевска. В пути следования, при перестроении не предоставил преимущество движущемуся слева попутно без изменения движения автомобилю Haval Jolion под управлением водителя 1993 года рождения. После чего кроссовер наехал на стоящее транспортное средство ЭД 487A-01 под управлением водителя 1982 года рождения. Пассажир кроссовера - женщина 1969 года рождения доставлена в медицинское учреждение. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.