Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары

25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 человека.

ДТП произошло в 07:20 в Промышленном районе города Самары. 57-летний водитель, управляя автомобилем MITSUBISHI PAJERO, двигался по ул. Ташкентская в направлении ул. Солнечная. В пути следования, напротив дома № 248, допустил наезд на 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.