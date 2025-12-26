россияне стали на 30% чаще заказывать товары с доставкой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне стали на 30% чаще заказывать товары с доставкой

118
россияне стали на 30% чаще заказывать товары с доставкой

Аналитики Авито изучили, как за год изменилось количество товаров, заказанных и отправленных с доставкой. Оказалось, что этот показатель вырос почти на треть, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, увеличилось на 13%. В основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти.

Количество пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовых ПВЗ, подключенных к Авито Доставке напрямую) выросло за год более чем в два раза, а число пунктов выдачи в партнерстве с крупными логистическими компаниями,  превысило 80 тысяч. В 2025 году количество товаров, которые отправляли и заказывали с доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом. При этом число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%. А продавцов, которые выкладывали объявления с подключенной Авито Доставкой, стало больше на 11%. 

Наибольший прирост по числу заказов товаров с доставкой показал Санкт-Петербург (+43% к 2024 году). На втором месте расположились Воронеж, Москва и Краснодар с ростом в 42% год к году. Третье место занял Челябинск, показав положительную динамику в 40%.

Самая популярная категория, в которой товары заказывают с доставкой — это «Одежда и аксессуары». На нее пришлось 30% всех заказов с доставкой. На втором месте — «Товары для хобби» с долей 15%. Тройку лидеров замыкают «Запчасти» — на них пришлось 10% заказов. Также в топ-5 — «Красота и здоровье» и «Товары для спорта» с долями 8% и 6% соответственно. 

«Доставка — простой способ преодолеть любые расстояния. Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году Авито Доставкой оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 километров», —  прокомментировал Евгений Шапиро, директор по логистике Авито.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
106
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
110
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
189
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
26 декабря 2025  16:46
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
164
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
184
Весь список