В Волжском районе автомобиль несколько раз перевернулся

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21 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:55 в Волжском районе. Водитель 1972 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 20 раз (из них 14 раз за превышение скорости), двигался на автомобиле «Lada Largus» по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс- Волгоград», со стороны г. Чапаевск в направлении г. Новокуйбышевск. По предварительной информации, в условиях неблагоприятной погоды, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего совершил наезд на препятствие - разделительное ограждение, слева по ходу движения, после чего совершил несколько переворотов. В результате ДТП в ближайшее медицинское учреждение был доставлен водитель автомобиля.