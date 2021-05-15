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В Центре Москвы женщина заявила о похищении из квартиры украшений с бриллиантами и часов почти на 3 млн рублей

15 мая 2021 15:19
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Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру.

Полиция устанавливает обстоятельства похищения из квартиры на Нижегородской улице в центре Москвы украшений с бриллиантами из белого и желтого золота, а также часов на общую сумму почти 3 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру на Нижегородской улице в доме 4, корпус 1, откуда похитил часы Rolex из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 200 000 рублей, подвеску Chopard из белого золота стоимостью 1 500 000 рублей, кольцо Chopard из желтого золота с бриллиантом стоимостью 220 000 рублей. Сумма причиненного ущерба составила около 2 920 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, заявительница работает в Россельхозбанке.

 

Фото из открытых источников

Теги: квартира кража Москва

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