В Центральном районе Тольятти за несколько часов произошло два ДТП с пострадавшими

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6 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Центральном районе города Тольятти. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», двигался по ул. Карла Маркса со стороны ул. Чапаева в направлении ул. Комсомольской. При проезде регулируемого перекрестка на ул. Карла Маркса и ул. Горького, совершая поворот налево на зеленый сигнал светофора, водитель иномарки не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Lada Granta», под управлением водителя 1981 года рождения, который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир отечественной легковушки 1965 года рождения, ей назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 14:35 в Центральном районе города Тольятти. Водитель 2001 года рождения, стаж вождения которого составляет 1 год и 2 месяца (за прошедший год к административной ответственности привлекался 20 раз), двигался на автомобиле «ВАЗ 21099» по полосе отвода автомобильной дороги Обводного шоссе со стороны ул. Строителей в направлении ул. Новозаводской. В пути следования по Обводному шоссе водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen Jetta», под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, ему назначено амбулаторное лечение.