В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации

Сегодня в Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Ленина, где автомобиль наехал на ограждение организации.

Сотрудники Госавтоинспекции города Тольятти оперативно отреагировали на сообщение о происшествии. Они незамедлительно прибыли на место аварии, где провели все необходимые мероприятия. Инспекторы установили и опросили очевидцев ДТП, собрали свидетельские показания и зафиксировали все детали случившегося. Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Медицинская помощь водителю не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО