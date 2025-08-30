Я нашел ошибку
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.
В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации
Участниками регионального этапа стали более 220 любителей северной ходьбы.
На базе СШ «Чайка» проходит региональный этап фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули»
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.
В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
30 августа 2025 17:59
Сегодня в Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Ленина, где автомобиль наехал на ограждение организации.

Сотрудники Госавтоинспекции города Тольятти оперативно отреагировали на сообщение о происшествии. Они незамедлительно прибыли на место аварии, где провели все необходимые мероприятия. Инспекторы установили и опросили очевидцев ДТП, собрали свидетельские показания и зафиксировали все детали случившегося. Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Медицинская помощь водителю не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
29 августа 2025, 17:44
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
Пострадавшие госпитализированы.
25 августа 2025, 21:51
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева
Пострадавшие госпитализированы.
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
23 августа 2025, 14:31
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
