В Тольятти женщина утонула в озере

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В понедельник, 10 июля, водолазы Центра гражданской защиты Тольятти извлекли из озера тело утонувшей 42-летней женщины. Об этом Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.

Трагедия произошла 9 июля на озере неподалеку от "АТП-3". О смерти тольяттинки сообщили ее родственники. Однако очевидцы не смогли указать точное место, где она пропала. В итоге водолазы нашли тело погибшей только 10 июля.

Спасатели Центра гражданской защиты Тольятти призывают жителей города соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными во время отдыха на водоемах.