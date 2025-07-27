В Тольятти женщина попала под машину

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26 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек.

В Комсомольском районе Тольятти в 18:15 47-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Outback, двигался по улице Матросова со стороны улицы Лизы Чайкиной в направлении улицы Громовой, в районе дома № 60 по улице Матросова, допустил наезд на пешехода - 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая женщина госпитализирована.