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В Тольятти закрыли доступ в недостроенный магазин

22 мая 2025 10:16
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В Тольятти закрыли доступ в недостроенный магазин

Под контролем судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти индивидуальным предпринимателем проведены работы по ограничению доступа к объекту незавершенного строительства.

Причиной обращения администрации города в суд послужило то, что объект незавершенного строительства (цветочный магазин) находится в неудовлетворительном состоянии. На его территории постоянно собирается молодежь и проводит свой досуг. Суд согласился с доводами истца и обязал руководителя организации принять меры по консервации объекта.

В отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав уведомил об этом должника и предупредил об ответственности в случае неисполнения решения суда. Однако в добровольный срок предприниматель территорию здания не огородил, доступ к нему по-прежнему оставался свободным. 

Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также вручил предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Осознав, что после предупреждения может последовать уголовная ответственность, должник восстановил забор по периметру здания, закрыл оконные и дверные проемы, а также заключил договор с охранным предприятием.

 

Теги: Судебные приставы

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