В Тольятти задержаны двое подозреваемых в похищении человека

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В середине апреля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1983 года рождения, который сообщил, что ему угрожают двое мужчин, и он опасается за свою жизнь и здоровье.

Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, на улице к нему подошли двое ранее не знакомых мужчин, под угрозой физической расправы посадили в автомобиль и, удерживая силой, потребовали у него денежные средства, которые он якобы должен их знакомому. После того как он написал расписку с обещанием выплатить денежный долг его отпустили. Местный житель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в полицию за помощью.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального ОВД установили личности, места возможного нахождения и задержали 38-летнего жителя Ставропольского района и жителя Тольятти 1992 года рождения.



Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства