Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм.
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металлолом
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металл
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержаны двое подозреваемых в похищении человека

14 сентября 2023 09:33
104
В Тольятти полицейскими задержаны двое подозреваемых в похищении человека

В середине апреля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1983 года рождения, который сообщил,     что ему угрожают двое мужчин, и он опасается за свою жизнь и здоровье.
Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, на улице к нему подошли двое ранее не знакомых мужчин, под угрозой физической расправы посадили в автомобиль и, удерживая силой, потребовали у него денежные средства, которые он якобы должен их знакомому. После того как он написал расписку с обещанием выплатить денежный долг  его отпустили. Местный житель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в полицию за помощью.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального ОВД установили личности, места возможного нахождения и задержали 38-летнего жителя Ставропольского района и жителя Тольятти 1992 года рождения.
 
Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин  в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
134
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
372
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
280
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
259
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
310
Весь список