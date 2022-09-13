Я нашел ошибку
Главные новости:
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» оформляет статус федерального курорта по суду
США вышли из десятки основных торговых партнеров России
США вышли из десятки основных торговых партнеров России
Самарчанка потеряла телефон и лишилась денег с карты
Самарчанка потеряла телефон и лишилась денег с карты
В России завершили обсуждение государственного бюджета на 2023-2025 годы
В России завершили обсуждение государственного бюджета на 2023-2025 годы
Жалобы родителей в соцсетях ускорили ремонт крыши в детском саду в Самаре
Жалобы родителей в соцсетях ускорили ремонт крыши в детском саду в Самаре
За год спрос на услуги фрилансеров в Самаре вырос на 10%
За год спрос на услуги фрилансеров в Самаре вырос на 10%
В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей
В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей
Названы причины пожара в Доме печати в Самаре
Названы причины пожара в Доме печати в Самаре
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей

13 сентября 2022 10:01
82
В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей

По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти задержан 32-летний ранее судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки,  обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемого.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

         Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
436
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
385
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
353
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
623
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
829
Весь список