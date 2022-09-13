В Тольятти задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей

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По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти задержан 32-летний ранее судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемого.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.