В Тольятти задержали подозреваемых в краже барсетки

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Сотрудники полиции устанавливали личности и разыскивали подозреваемых в краже, которая произошла в магазине, расположенном на улице Матросова в Комсомольском районе города Тольятти. У потерпевшего пропала барсетка, в которой находились документы и денежные средства в сумме 27 тысяч рублей.

Информация о розыске была размещена на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области и направлена в средства массовой информации.

После размещения ориентировки к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что мужчина и женщина, изображенные на фото, похожи на его знакомых - 47-летнего мужчину и 46-летнюю женщину.

Задержанные признали свою вину. Женщина рассказала полицейским, что они с мужем нашли барсетку в одном из магазинов города, и решили потратить находившиеся в ней деньги на личные цели.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Подозреваемые вернули деньги и документы потерпевшему. В настоящее время супруги ​ проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории города, сообщает облМВД.