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В Тольятти задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве

4 сентября 2021 10:49
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В Тольятти задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве

Житель Тольятти 1979 года рождения, обратившись за помощью в полицию, пояснил полицейским, что в одной из социальных сетей нашел аккаунт страхового агента, который пообещал ему оформить полис «ОСАГО» за приемлемую плату.
В ходе общения «агент» сообщил потерпевшему, что предоплата для оформления страхового полиса составляет 100%. Потерпевший поверил незнакомцу и перевел деньги. После этого аккаунт перестал отвечать на сообщения пострадавшего. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился за помощью в полицию.
Сотрудники полиции изучили финансовые документы и узнали расчетный счет, на который потерпевший перевел денежные средства. Сотрудники уголовного розыска установили личность владельца счета и задержали его по месту жительства. В ходе опроса ранее не судимый, официально не трудоустроенный местный житель 2002 года рождения сознался в совершении мошенничества и пояснил, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники органов внутренних дел просят граждан быть внимательными к услугам и покупкам товаров в сети Интернет. Не спешите переводить неизвестным людям свои сбережения! В случае, если вы все-таки стали жертвой мошенника, незамедлительно сообщайте об этом в полицию.

Теги: мошенник

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