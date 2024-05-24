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В Тольятти задержали мужчину, повредившего автомобиль в результате дорожного конфликта

24 мая 2024 14:13
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В порыве эмоциональных переживаний он нанес удары ногами по автомобилю водителя, с которым произошел конфликт.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти, от местного жителя 2003 года рождения поступило сообщение о повреждении легкового автомобиля.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия.

В ходе опроса заявитель пояснил, что у него возник конфликт с другим водителем на проезжей части. В результате которого неизвестный мужчина нанес повреждения его автомобилю – на пассажирской двери имеются вмятины. Предоставил документы на автомобиль, согласно которым причиненный ущерб оценивается на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность правонарушителя 2002 года рождения, который пояснил, что во время дорожного конфликта, в порыве эмоциональных переживаний нанес удары ногами по автомобилю потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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