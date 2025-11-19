В Тольятти взыскали уголовный штраф за кражу чужих денег

149

Судебные приставы г. Тольятти взыскали с местного жителя уголовный штраф в полмиллиона рублей за кражу денежных средств с чужого счета.

Молодой человек из Самарской области решил быстро разбогатеть. Незаконно приобретя внутренний паспорт другого гражданина с замененной в нем фотографией, молодой человек отправился в отделение банка, где оформил на имя потерпевшего дебетовую карту. Данную карту он подключил к системе банковского обслуживания, получив доступ ко всем счетам другого гражданина. Используя эту возможность, молодой человек похитил почти 15 миллионов рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с уголовным штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами Автозаводского района № 2 г. Тольятти в отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на имеющиеся на его счетах денежные средства, а также на получаемые им в колонии доходы.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер — задолженность полностью погашена.