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В Тольятти водитель УАЗа Патриот по встречной полосе объезжал пробку

24 августа 2024 15:22
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Полицейские по видео из интернета нашли нашли водителя.

В результате мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем УАЗ Патриот, в нарушение п.9.2 ПДД РФ, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения автомобилей на ул.Ульяны Громовой г.Тольятти, подвергая опасности других участников дорожного движения.

В отношении 31-летнего тольяттинца, составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В случае, если водитель повторно совершит выезд на встречную полосу, то ему грозит лишение прав до 12 месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции благодарят неравнодушных граждан за оперативно предоставляемую информацию о фактах нарушений правил, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

Теги: Тольятти

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