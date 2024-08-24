В Тольятти водитель УАЗа Патриот по встречной полосе объезжал пробку

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В результате мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем УАЗ Патриот, в нарушение п.9.2 ПДД РФ, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения автомобилей на ул.Ульяны Громовой г.Тольятти, подвергая опасности других участников дорожного движения.



В отношении 31-летнего тольяттинца, составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В случае, если водитель повторно совершит выезд на встречную полосу, то ему грозит лишение прав до 12 месяцев.



Сотрудники Госавтоинспекции благодарят неравнодушных граждан за оперативно предоставляемую информацию о фактах нарушений правил, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО



