В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе

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12 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе Тольятти. В 12-56 час., водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по бульвару Ленина со стороны ул. Баныкина в направлении ул. Ленинградской. В пути следования, в районе д. 22, допустил наезд на женщину-пешехода, 1967 года рождения, которая переходила дорогу справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП женщина-пешеход медиками доставлена в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение.