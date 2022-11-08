В Тольятти водитель сбил стоящую женщину и уехал, идет его розыск

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 16 октября текущего года, примерно в 14.00 часов, водитель, управляя автомобилем, предположительно "ВАЗ 2105", "ВАЗ 2107", темно-синего цвета, двигался по прилегающей территории со стороны ул. Мира в направлении ул. Ленинградской. В пути следования в районе дома № 1 на бульваре Ленина допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая стояла справа по ходу движения автомобиля.

Водитель, не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 93-60-50, 93-60-61, 102 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.