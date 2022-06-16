В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал

110

15 июня на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Один из участников дорожно-транспортных происшествий скрылся с места ДТП.

Одно из ДТП произошло в 12:57 в Центральном районе г. Тольятти. Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Honda Accord», возле дома № 1 по Комсомольскому шоссе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В медицинском учреждении мальчику назначено амбулаторное лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД оперативно разыскали и задержали скрывшегося с места происшествия водителя.