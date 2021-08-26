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В Тольятти водитель сбил пьяного велосипедиста

26 августа 2021 14:00
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В Тольятти водитель сбил пьяного велосипедиста

Еще одно ДТП 25 августа произошло в 11:40 в Тольятти. Водитель 1985 года рождения, который с начала года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 6 раз, двигался на автомобиле «Lada Priora» по Южному шоссе. В районе дома № 30а, водитель допустил наезд на мужчину 1973 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, находясь в состоянии опьянения. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Теги: велосипедисты ДТП

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