В Тольятти водитель сбил пьяного велосипедиста

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Еще одно ДТП 25 августа произошло в 11:40 в Тольятти. Водитель 1985 года рождения, который с начала года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 6 раз, двигался на автомобиле «Lada Priora» по Южному шоссе. В районе дома № 30а, водитель допустил наезд на мужчину 1973 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, находясь в состоянии опьянения. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.