В Тольятти водитель сбил подростка на "зебре"

108

29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 15:30 час. в Центральном районе г. Тольятти. 47-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai i30», двигался по ул. Ленина в направлении ул. Максима Горького. В пути следования, напротив дома № 77, допустил наезд на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1,5.19.2, справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия пешеход госпитализирован.