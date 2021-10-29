В Тольятти водитель сбил пешехода на зебре

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28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 19:00 в Тольятти. Водитель 1955 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 12 раз, двигался на автомобиле «Nissan Primera» по ул. Ботанической со стороны ул. Дзержинского в направлении Южного шоссе. В районе дома № 7 по ул. Ботанической, он допустил наезд на пешехода 1967 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, пострадавшего мужчину-пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.