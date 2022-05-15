В Тольятти водитель сбил пешехода

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14 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в городе Тольятти. Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», двигаясь по Обводному шоссе, со стороны ул. Новозаводской в направлении Санчелеевского шоссе. Водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода 1967 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.